Протестующие в Багдаде требуют закрыть посольство США

Протестующие сумели прорваться через контрольно-пропускные пункты, выставленные у специальной «зеленой зоны» в Багдаде, где находятся иностранные дипмиссии и правительственные объекты. Демонстранты скандируют «Смерть Америке» и жгут американские флаги, а также держат плакаты с призывами закрыть посольство США. Участникам акции удалось снять со стен здания камеры видеонаблюдения.





По данным AP, демонстранты попытались штурмовать посольство, но были оттиснуты иракскими силами безопасности. В здании дипмиссии усилили охрану.





Власти США пока никак не прокомментировали происходящее. Американский госсекретарь Майк Помпео ранее говорил, что удары ВВС США должны были «послать сигнал о том, что США не потерпят действий, которые ставят под угрозу жизни американцев».