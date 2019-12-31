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Протестующие в Багдаде требуют закрыть посольство США

Несколько тысяч демонстрантов окружили посольство США в Багдаде и требуют его закрытия, сообщает AFP. Поводом для протестов стали нанесенные Вашингтоном авиаудары, в результате которых погибло более 20 членов иракской ячейки «Хезболлы».

Протестующие сумели прорваться через контрольно-пропускные пункты, выставленные у специальной «зеленой зоны» в Багдаде, где находятся иностранные дипмиссии и правительственные объекты. Демонстранты скандируют «Смерть Америке» и жгут американские флаги, а также держат плакаты с призывами закрыть посольство США. Участникам акции удалось снять со стен здания камеры видеонаблюдения.

По данным AP, демонстранты попытались штурмовать посольство, но были оттиснуты иракскими силами безопасности. В здании дипмиссии усилили охрану.

Власти США пока никак не прокомментировали происходящее. Американский госсекретарь Майк Помпео ранее говорил, что удары ВВС США должны были «послать сигнал о том, что США не потерпят действий, которые ставят под угрозу жизни американцев».
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