Смотрящий? КГБ кадрово усилил руководство Генпрокуратуры





Представляя своего заместителя коллективу Генеральной прокуратуры, глава ведомства Александр Конюк подчеркнул: "Единственная запись в трудовой книжке - свидетельство преданности своему делу, высокого профессионализма. Именно такие кадры укрепляют наши ряды".





Дмитрий Гора родился в 1970 году в Тбилиси. В 1993 году окончил Военный Краснознаменный институт в Москве по специальности "правоведение", в 2018-м - Академию управления при Президенте Беларуси по специальности "государственное управление и экономика".





С сентября 1993 года работал следователем, старшим следователем, старшим следователем по особо важным делам, начальником следственного отдела управления КГБ Беларуси по Брестской области. С ноября 2009 года до назначения на настоящую должность - начальник следственного управления КГБ.