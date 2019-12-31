Борис Ельцин передает «президентскую» копию Конституции России Владимиру Путину, декабрь 1999-го. Фото kremlin.ru





31 декабря 1999-го российские телеканала показали новогоднее обращение первого президента России Бориса Ельцина, ставшее для него последним в статусе руководителя страны.





Его слова «Дорогие россияне, я устал, я ухожу…» стали судьбоносными не только для граждан России. До этого момента мало кому известный Владимир Путин, получивший власть из рук Ельцина, пришел в Кремль надолго.