Евросоюз снял санкции с Александра Лукашенко и белорусских чиновников еще в начале 2016 года. Однако налаживать отношения с Западом после этого они не бросились, пише т Салідарнасць.





Но через год глава государства признал, что «летели на одном крыле, куда прилетели, вы знаете», и заявил, что у Беларуси нет другого пути, кроме как развивать многовекторную политику.





В минувшем году могло показаться, что лучшего момента для развития отношения с Западом быть не может, – Россия выдвинула интеграционный ультиматум, затрагивающий суверенитет Беларуси, и раз за разом отказывалась пойти на уступки по экономическим вопросам.





И что в этой ситуации предпринял официальный Минск, у которого была возможность хотя бы надавить на Москву? На протяжении года не покидало чувство сочувствия к политологам, которые были вынуждены как-то объяснять достаточно странные поступки белорусских властей в отношениях с западными странами.





Вспомним, в какие моменты ощущалась нелепость происходящего.





Февраль. Лукашенко отменил визит в Мюнхен на Международную конференцию по безопасности, чтобы задержаться в Сочи. Неформальные переговоры с Путиным ни к чему не привели.





Май. Лукашенко отказался лететь на саммит в Брюссель, посвященный десятилетию «Восточного партнерства». Сначала в МИДе это объяснили тем, что Беларусь и ЕС пока не достигли высокого уровня развития отношений. А через месяц озвучили новую версию: Лукашенко не полетел из-за сохраняющихся санкций ЕС.









Май. На фоне напряженных из-за строительства Островецкой АЭС отношений с Литвой, глава Беларуси принял у себя одиозного Роландаса Паксаса, который в 2004 году был отстранен от должности президента Литвы. После этого соседи продолжили настраивать страны ЕС против официального Минска.





Июнь. На II Европейские игры в Минск не приехали руководители стран Евросоюза – даже из соседних Польши, Литвы и Латвии.





Август-сентябрь. Минск посетил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Лукашенко вручил ему подарки для четы Трампов. Меньше чем через две недели президент США уволил Болтона.





Вскоре в Минск наведался заместитель Государственного секретаря Дэвид Хэйл. Стороны договорились о возвращении послов, но не о снятии американских санкций.





Октябрь. «Из-за ряда изменений в повестке дня» отменена (п ругой версии перенесена) встреча в Минске встреча глав МИД «Восточного партнерства» и стран-соседей.





Ноябрь. Лукашенко совершил поездку в Вену – это был первый официальный визит главы Беларуси в страну ЕС за многие годы. Несмотря на то, что в Австрию его приглашали почти два года, момент для поездки выбрали неудачный – когда еще не был избран федеральный канцлер, главная властная фигура.





…На постсоветском пространстве некоторые считают белорусские власти гениями лавирования. Но в прошлом году на фоне споров с Москвой их поведение в отношениях с Западом вызывало стойкое чувство недоумения.



