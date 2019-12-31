Путин «забыл» поздравить президентов Украины и Грузии с Новым годом
Президент России Владимир Путин сегодня направил новогодние поздравления главам государств и правительств, а также руководителям международных организаций.
В списке, опубликованном на сайте Кремля, отсутствуют президенты Украины Владимир Зеленский и Грузии Саломе Зурабишвили, а также президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. Зато поздравления получили лидеры непризнанных Абхазии и Южной Осетии.
Поздравления получил и Александр Лукашенко. Путин выразил надежду на продолжение интеграционных процессов между Беларусью и Россией.
08:46 31/12/2019
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