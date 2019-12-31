Путин «забыл» поздравить президентов Украины и Грузии с Новым годом





В списке, опубликованном на сайте Кремля, отсутствуют президенты Украины Владимир Зеленский и Грузии Саломе Зурабишвили, а также президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. Зато поздравления получили лидеры непризнанных Абхазии и Южной Осетии.





Поздравления получил и Александр Лукашенко. Путин выразил надежду на продолжение интеграционных процессов между Беларусью и Россией.