Лукашенко пригласил президента Казахстана посетить Беларусь

"Александр Лукашенко пригласил Касым-Жомарта Токаева совершить официальный визит в Беларусь, отметив, что его ждут в нашей стране. Президент Казахстана в ответ заявил, что рассматривает свой будущий визит как импульс к развитию достигнутых в октябре договоренностей", - отметили в пресс-службе.





Также президент Казахстана, продолжили в пресс-службе, поблагодарил Лукашенко за октябрьский официальный визит, отметив его значимость для Казахстана и развития двусторонних отношений. Он также высказал слова благодарности за соболезнования, направленные в связи с произошедшей авиакатастрофой, подчеркнув, что в Казахстане знают и чувствуют - братский белорусский народ всегда рядом в трудную минуту.





По информации пресс-службы, в целом главы государств отметили высокую результативность двусторонних контактов и динамику развития многопланового сотрудничества Беларуси и Казахстана, выразили надежду на продолжение плодотворного взаимодействия и в наступающем 2020 году.