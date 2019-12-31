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Лукашенко пригласил президента Казахстана посетить Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетить с визитом Беларусь, сообщила пресс-служба главы белорусского государства по итогам телефонного разговора двух президентов.

"Александр Лукашенко пригласил Касым-Жомарта Токаева совершить официальный визит в Беларусь, отметив, что его ждут в нашей стране. Президент Казахстана в ответ заявил, что рассматривает свой будущий визит как импульс к развитию достигнутых в октябре договоренностей", - отметили в пресс-службе.

Также президент Казахстана, продолжили в  пресс-службе,  поблагодарил Лукашенко за октябрьский официальный визит, отметив его значимость для Казахстана и развития двусторонних отношений. Он также высказал слова благодарности за соболезнования, направленные в связи с произошедшей авиакатастрофой, подчеркнув, что в Казахстане знают и чувствуют - братский белорусский народ всегда рядом в трудную минуту.

По информации пресс-службы, в целом главы государств отметили высокую результативность двусторонних контактов и динамику развития многопланового сотрудничества Беларуси и Казахстана, выразили надежду на продолжение плодотворного взаимодействия и в наступающем 2020 году.
Интерфакс
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