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Командование Сил специальных операций Украины сделало видео года под музыку Андрея Антоненко, арестованного по делу Шеремета

Видео размещено на странице ССО в Facebook, информирует enovosty.com/news.

«Тысячи часов боевой подготовки и выполнения поставленных боевых задач.
Эффективное участие во многих международных учениях как в Украине так и за рубежом.
Достижение совместимости с НАТО и получения сертификации на участие в операциях сил быстрого реагирования.

ССО ВС Украины в 2019 году сделало весомые шаги относительно реализации задачи — быть самодостаточным боевым организмом, который способен выполнять поставленные задачи, в частности, присущие другим видам Вооруженных Сил Украины.

Это было очень насыщенно и результативно!

Музыкальное сопровождение от Андрея Антоненко (Riffmaster)», — говорится в сообщении.


Напомним, ветеран АТО и музыкант Андрея Антоненко был арестован в декабре 2019 по делу журналиста Павла Шеремета.
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