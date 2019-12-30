Cуд над Владимиром Некляевым перенесли на 10 января

Оппозиционного политика пришли поддержать в суд активисты «Народнай Грамады», Николай Статкевич c cупругой Мариной Адамович. Владимир Некляев объявил об отводе судьи. После перерыва было решено перенести суд на 10 января.

Напомним, за акции в защиту независимости уже арестованы активисты «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель, Максим Винярский и Леонид Кулаков, лидер «Молодого Фронта» Денис Урбанович и один из лидеров БХД Павел Северинец.

