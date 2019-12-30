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В подвалах ОРДЛО еще остаются около 300 украинцев

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская напомнила, что в плену в ОРДЛО остаются еще около 300 украинцев.

Об этом во время пресс-конференции в аэропорту "Борисполь" сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, передает Укринформ.

"У нас на сегодня есть действительное подтверждение об около сотни человек, которые имеют документы — их родственники показывают, что следственный изолятор принимает передачи (для содержащихся, - ред.) и выдает соответствующие справки ... Я объективно понимаю, что еще около 200 человек там находятся без документов ... Поэтому я так примерно предполагаю, что еще по 300 людям мы будем вести переговоры", - сказала она.


Она заявила, что из 300 человек, которые остаются в заключении боевиков, по меньшей мере 100 человек "подтвержденные" и у них есть документы. Еще около 200 находятся в руках оккупантов "без документов".

Напомним: ранее глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина будет продолжать обсуждения по поводу обмена по формуле "всех на всех" на следующих раундах в нормандском формате.
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