Милиция обвинила его в участии в акции 20 декабря. И все бы ничего, если бы протокол не был составлен за пять дней до митинга - 15 декабря!





Борис Аникеев. «Можно говорить о вещих способностях столичной милиции. 15 декабря я еще сам не знал, поеду ли в Минск 20-го на акцию, а на меня уже заранее составили протокол», - сообщил Свабодзе





Протокол составил заместитель начальника отдела правопорядка милиции общественной безопасности Ленинского РУВД Минска подполковник Николай Ермолинский.





В документе, датированном 15 декабря отмечается, что Борис Аникеев 20 декабря «принял активное участие в несанкционированном митинге с целью публичного выражения своего протеста против интеграции Беларуси и России, выкрикивал лозунги «Жыве Беларусь!», «Позор!», «Верим, можем, победим».









Активист движения «За свободу» действительно принимал участие в акциях против интеграции Беларуси и России. За участие в акции 7 декабря его должны были судить 30 декабря, но в суд не явился свидетель, и заседание перенесли.





Будут судить активиста и за участие в акции 20 декабря по составленному 15 декабря «пророческому» протоколу. Дата суда пока не известна.