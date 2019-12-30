Путин поздравил Лукашенко - надеется на дальнейшую "интеграцию"
Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом главу Беларуси Александра Лукашенко.
В послании, которое цитируется на сайте Кремля, подчёркивается, что уходящий год был отмечен "знаменательным юбилеем – двадцатилетием подписания Договора о создании "союзного государства"".
При этом Путин выразил надежду на "продолжение в наступающем году содержательного диалога и конструктивной совместной работы по развитию двустороннего стратегического партнёрства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов".
Источник:
17:12 30/12/2019
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение