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Путин поздравил Лукашенко - надеется на дальнейшую "интеграцию"

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом главу Беларуси Александра Лукашенко.

В послании, которое цитируется на сайте Кремля, подчёркивается, что уходящий год был отмечен "знаменательным юбилеем – двадцатилетием подписания Договора о создании "союзного государства"".

При этом Путин выразил надежду на "продолжение в наступающем году содержательного диалога и конструктивной совместной работы по развитию двустороннего стратегического партнёрства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов".
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