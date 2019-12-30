Украина передала ДНР гражданина Беларуси

"Украинская сторона передала нам 61 человека, из них восемь граждан РФ, пять женщин и один гражданин Беларуси. Остальные отказались от обмена", - сообщила журналистам омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова.





Морозова также отметила, что в Минске будет продолжена работа по спискам, а также по без вести пропавшим лицам.





"На данный момент у нас числится порядка 460 человек без вести пропавших. Мы настаиваем на изобретении совместного механизма по поиску без вести пропавших, эксгумации и идентификации",- подчеркнула она.









Накануне Киев и Донбасс провели "Большой обмен" пленными по формуле "всех установленных на всех установленных". ДНР передала Киеву 51 человека и получила 61, а в Луганске заявили, что отправили через линию соприкосновения в Донбассе 25 человек, а забрали 63. В Киеве подтвердили, что в Украину вернулись 76 человек.