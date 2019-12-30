Лукашенко уже давно и регулярно замечают в компании девушек, но, пожалуй, ни с кем его знакомство так долго не длится, как с Полиной Шубой.

UDF.BY рассказывает, что связывает главу государства с уроженкой Старых Дорог.

Шуба была еще школьницей, когда впервые встретилась с Лукашенко

Когда в 2001 году руководитель Беларуси приехал в Старые Дороги на открытие Дворца культуры 13-летней Полине Шубе доверили вручить ему букет цветов. Вряд ли Лукашенко запомнил тогда девочку, но судьба сложилась так, что Шуба смогла спустя годы вновь увидеться с первым лицом и напомнить о той первой встрече.





В 15 лет школьницу взяли в агентство «Тамара» и она стала работать фотомоделью и на подиуме.





Совмещала она эту деятельность и с учебой в Минске, куда поступила в технологический университет.





Оказавшись внутри модельного бизнеса, Полина Шуба поработала в Милане, Сингапуре, Китае, Индонезии, Ливане, Москве.





Логичным продолжением этой деятельности стало участие в конкурсе «Мисс Беларусь-2008». Его финал традиционно посетил Лукашенко.





И хоть Шуба не оказалась в числе победительниц, видимо, в тот день ей удалось пообщаться с руководителем страны и напомнить ему о первой встрече.





«И так случилось, что как-то встретились, а она мне: «А я вас знаю, Александр Григорьевич». И рассказала об этом (о первой встрече)», – вспоминал потом Лукашенко.





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Танцевала с Лукашенко на выпускном балу

В 2011 году Полина Шуба окончила университет. И так случилось, что ее в числе других представителей талантливой молодежи пригласили на Республиканский выпускной бал с участием Лукашенко. Являлось ли это его личной инициативой – история умалчивает.





По всей видимости, на том мероприятии девушка и Лукашенко впервые закружились в вальсе.





Перед Венским балом во Дворце независимости Полина Шуба поделилась воспоминаниями с «Советской Белоруссией»:





«Когда я узнала, что мне выпала честь танцевать с главой государства, конечно, очень разволновалась… Я была очень юная, ко всему относилась гораздо проще. Была студенткой, финансово позволить многое себе не могла. Поэтому не ездила по городу в поисках платья, а просто купила первое, которое понравилось.





Сделала прическу, макияж и поехала танцевать… От того вечера у меня остались самые теплые воспоминания. И фотографии, кстати, до сих пор всегда с удовольствием пересматриваю!»

Сопровождала Лукашенко на неформальных мероприятиях

После окончания университета Полина Шуба не стала искать работу по специальности «экономист-маркетолог в деревообрабатывающей отрасли», а пошла работать на государственное телевидение. Теперь она постоянно подчеркивает, что с детства хотела стать телеведущей.





Но внимание к Полине Шубе было приковано по совсем другому поводу: девушку стали регулярно видеть в компании Лукашенко. Она сопровождала его на хоккее, на конкурсе «Мисс Беларусь» и даже при поездке к теще.





Этому не помешало и начало семейной жизни: в 2015 году Полина Шуба расписалась с минчанином Валерием Шапчицом.





В последующие годы все уже привыкнут, что Лукашенко любит компании молодых спутниц. Но Полина Шуба стала одной из первых, кто стал участвовать в этой практике, поэтому ей досталось особо много внимания.





Пиарит Лукашенко в своих программах

Поначалу Полина Шуба вела на БТ выпуски новостей, но потом ей отдали главные информационно-пропагандистские программы: «Панораму» и «Главный эфир».





Как ведущая она постоянно хвалит Лукашенко и критикует его оппонентов.





Например, осенью после встречи Лукашенко с Владимиром Зеленским в Житомире Полина Шуба негативно отозвалась об украинских журналистах, пристававших к руководителю Беларуси:





«Все видно на этих кадрах: в погоне за эксклюзивом репортеры просто сбивали друг друга с ног».





Недавно вместе с соведущим Максимом Угляницей она позитивно высказалась о появлении на проспекте Победителей скандального комплекса «Олимпик Парк», где Лукашенко участвовал в открытии ресторана: мол, создать подобную локацию было просьбой минчан, на которую и откликнулся президент.





За неделю до участия Полины Шубы в Венском бале стало известно, что она заняла новую должность – заместителя руководителя отдела выпуска Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании.