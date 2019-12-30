Кремль: Путин и Лукашенко могут решить газовый вопрос и по телефону

"Среди разговоров действительно планируется разговор с президентом Беларуси", - сказал Песков.





Так он по просьбе журналистов в понедельник ответил на вопрос, будет ли до конца года среди международных переговоров по телефону беседа Путина и Лукашенко.





По просьбе "Интерфакса", Песков ответил на уточняющий вопрос, будут ли обсуждаться аспекты газового сотрудничества между Россией и Беларусью в ходе этого разговора.





"Если посчитают необходимым: это будет решение двух президентов", - сказал Песков.





Напомним, Лукашенко 24 декабря в интервью "Эхо Москвы" заявил, что Россия хочет повысить стоимость газа для Беларуси в 2020 году до $152 за тысячу кубометров с $127 за тысячу кубометров в 2019 году, или почти на 20%.





"Я часто критиковал правительство России: вы выталкиваете эти вопросы на наш (президентов - ИФ) уровень, и мы перед Новым годом вместо того, чтобы встретиться с моим близким другом Владимиром Владимировичем Путиным, взять рюмку водки или самогона (я привезу из Беловежской пущи), выпить и пожать друг другу руки, мы начинаем собачиться. Так это же моя жизнь сегодня! Как можно организовать экономику, если нам говорят: 152 доллара должна быть цена на газ!" - сказал Лукашенко в эфире радиостанции.





После переговоров с Путиным 20 декабря Лукашенко заявил о достижении договоренностей о сохранении в 2020 году текущей цены на газ для Беларуси - $127 за 1 тыс. кубометров.





"По нефти в течение двух дней будет цена. А по газу, думаю, 2-3 дня. Во вторник (24 декабря - ИФ) в "Газпроме" специалисты встретятся, и уже будут конкретные цифры. Но в целом цена остается на уровне текущего года", - сказал Лукашенко в минувшую пятницу по итогам переговоров в Путиным.









Между тем, накануне этих переговоровПутин заявил, что считает "странноватым" предложение Минска о снижении цен на энергоносители в условиях отсутствия общих законов и наднациональных органов.





"Это (снижение цены на газ для Беларуси - ИФ) можно или нет? Можно. Но что для этого нужно? Для этого нужны общие правила в виде законов. В том числе, в сфере налогообложения, в сфере дотационной политики, поддержки из бюджетов различных уровней тех или иных отраслей.





Для этого даже нужны общие наднациональные органы - контрольные и эмиссионные. Даже общие правила в сфере антимонопольной политики, а может быть и общий орган (. . .). Поэтому забегать вперед и начинать дотировать Беларуси то, что мы сейчас не готовы делать в условиях недорешенности вопроса союзного строительства, было бы с нашей стороны ошибочно", - сказал Путин.