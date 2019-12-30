Госсекретарь США подтвердил свой визит в Беларусь

Об этом американский чиновник написал в своем блоге в Twitter.









«В предвкушении поездки в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр в новом году, чтобы встретиться с коллегами и подтвердить приоритеты США в Европе и Юго-центральной Азии», — цитирует Помпео reform.by

Напомним, ранее со ссылкой на свои источники о визите в Беларусь госсекретаря США Майкла Помпео сообщили телеграм-канал HARBACEVIČ и политобозреватель Артем Шрайбман.







