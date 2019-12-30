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Госсекретарь США подтвердил свой визит в Беларусь

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что намерен посетить Беларусь в начале января 2020 года.

Госсекретарь США подтвердил свой визит в Беларусь
Об этом американский чиновник написал в своем блоге в Twitter.


«В предвкушении поездки в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр в новом году, чтобы встретиться с коллегами и подтвердить приоритеты США в Европе и Юго-центральной Азии», — цитирует Помпео reform.by

Напомним, ранее со ссылкой на свои источники о визите в Беларусь госсекретаря США Майкла Помпео сообщили телеграм-канал HARBACEVIČ и политобозреватель Артем Шрайбман.

Тогда сообщалось, что Помпео приедет в Минск 4 января.

Это будет первый за время правления Лукашенко визит госсекретаря США в Беларусь - страну, против которой Штаты до сих пор не отменяют санкции.
"Белорусский партизан"
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