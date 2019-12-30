Премьер Польши: Провалом закончилась попытка подчинить себе Беларусь

«XX век принес миру невообразимые страдания и смерть сотен миллионов людей – убитых во имя больных тоталитарных идеологий. Кровавая жатва нацизма, фашизма и коммунизма очевидна для людей нашего поколения.





Очевидно также, кто именно за эти преступления несет ответственность – и чей союз положил начало Второй мировой войне, самому кровопролитному конфликту в истории человечества, — отмечает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем обращении на сайте premier.gov.pl





К сожалению, чем больше времени проходит с тех трагических событий, тем меньше о них знают наши дети и внуки.





Поэтому так важно, чтобы мы продолжали во всеуслышание говорить правду о Второй мировой войне, преступниках и жертвах – и сопротивлялись любым попыткам искажения истории.





Память об этом зле особенно важна для Польши – первой жертвы войны.





Наша страна раньше других столкнулась с агрессией гитлеровской Германии и советской России. Именно Польша была первым государством, которое сражалось за свободную Европу.









Однако сопротивление злым силам не является исключительно воспоминанием о героизме поляков – это что-то более значимое. Это сопротивление является наследием всей свободной и демократической сегодня Европы, поднявшейся на борьбу против двух тоталитарных режимов.





Сегодня, когда некоторые в политических целях хотят попрать память об этих событиях, Польша должна встать на защиту правды. Не во имя собственных интересов, а во имя того, чем является Европа.





Подписанный 23 августа 1939 года пакт Молотова – Риббентропа не был «договором о ненападении». Это был политический и военный союз, деливший Европу на две сферы влияния – по линии трех польских рек: Нарева, Вислы и Сана, перенесенной месяцем позже на линию Буга, в результате подписанного 28 сентября «Договора о дружбе и границе между СССР и Третим рейхом».





Он был прелюдией к чудовищным преступлениям, которые в течение следующих нескольких лет были совершены по обе стороны этой линии.





Союз Гитлера и Сталина был немедленно воплощен в жизнь: 1 сентября 1939 года гитлеровская Германия атаковала Польшу с запада, юга и севера, а 17 сентября СССР сделал то же самое, нападая с востока.





22 сентября в Бресте прошел торжественный парад – празднование общей победы гитлеровской Германии и советской России над независимой Польшей. Такие парады не проводят стороны договоров о ненападении – это делают союзники и друзья.





Именно так было в случае Гитлера и Сталина – долгое время они не только были союзниками, но и друзьями. Эта дружба процветала настолько, что когда группа из 150 германских коммунистов еще до войны сбежала из Третьего рейха в СССР, в ноябре 1939 года Сталин передал их Гитлеру «в качестве подарка», обрекая их на верную смерть.





СССР и Третий рейх все это время тесно сотрудничали. На Брестской конференции 27 ноября 1939 года представители служб безопасности обоих государств обсуждали методы и принципы сотрудничества в борьбе с польскими национально-освободительными организациями на оккупированных территориях.





Последующие конференции органов НКВД и СС, посвященные сотрудничеству, прошли между прочим в Закопане и в Кракове (в марте 1940 года). Это не были переговоры о ненападении – обсуждалась ликвидация (читай: убийство) людей, граждан Польской Республики, а также совместные, союзнические действия с целью полного уничтожения Польши.





Без участия Сталина в разделе Польши и без природных ресурсов, которые Сталин поставлял Гитлеру, германская махина преступлений не завоевала бы Европу. Последние поезда с поставками прибыли из СССР в Германию 21 июня 1941 года – за день до того, как гитлеровская Германия атаковала прежнего союзника.





Благодаря Сталину Гитлер мог безнаказанно захватывать очередные страны, согнать евреев со всего континента в гетто и готовиться к холокосту – одному из самых масштабных преступлений в истории человечества.





Сталин совершал преступные действия на востоке, подчиняя себе одну страну за другой и развивая структуру лагерей, которые россиянин Александр Солженицын назвал «Архипелаг ГУЛАГ». Лагерей, в которых миллионы людей, противников коммунистической власти, уничтожались с помощью рабского, непосильного труда.





Преступления коммунизма начались еще до Второй мировой войны – начиная с голодной смерти миллионов россиян в начале 20-х годов, Великого голодомора, в результате которого умерли миллионы жителей Украины и Казахстана, Большого террора, когда было убито почти 700 тысяч политических противников и простых граждан СССР, в основном россиян, а также «Польской операцией» НКВД, когда были расстреляны, прежде всего, граждане СССР польского происхождения.





На смерть обрекли детей, женщин, мужчин. Только в рамках «Польской операции», по данным НКВД, было расстреляно более 111 тысяч человек – хладнокровно убитых советскими коммунистами. Польская национальность в Советском Союзе в это времяозначала смертный приговор или многолетнюю ссылку.









Продолжением этой политики были преступления, совершаемые уже после нападения Советского Союза на Польшу (17 сентября 1939 года), такие, как расстрел более 22 тысяч польских офицеров и представителей элиты, в том числе в Катыни, Харькове, Твери, Киеве и Минске, а также в застенках НКВД и лагерях в отдаленных уголках советской империи.





Больше всего от коммунизма пострадали граждане России. По оценкам историков, только в Советском Союзе были убиты от 20 до 30 миллионов человек. Смерть и лагеря ждали даже тех, кого каждое цивилизованное государство окружает заботой – возвращавшихся с войны пленных. СССР не считал их героями войны, а предателями. Такой была «благодарность» советской России пленным солдатам Красной Армии: смерть и лагеря.





За все эти преступления несут ответственность коммунистические лидеры, прежде всего Иосиф Сталин. Предпринимаемые спустя 80 лет с начала Второй мировой войны попытки реабилитировать эту фигуру в политических целях действующего президента России должны вызывать решительный протест каждого, кто имеет хотя бы малейшее представление об истории XX века.





Президент Путин неоднократно пытался оболгать Польшу. Он всегда делал это сознательно. Обычно так происходит, когда власти в Москве чувствуют международное давление, связанное с ее действиями. Давление вовсе не на исторической, а на современной геополитической арене.





В последние недели Россия потерпела ряд серьезных поражений: провалом закончилась попытка полностью подчинить себе Беларусь, Европейский союз в очередной раз продлил санкции за незаконную аннексию Крыма, а переговоры в т.н. нормандском формате не только не привели к отмене санкций, но и прошли на фоне очередного обострения – на этот раз с американской стороны – которое значительно затруднит реализацию проекта «Северный поток-2».





Одновременно российские спортсмены были отстранены от участия в соревнованиях на четыре года за применение допинга.





Слова президента Путина воспринимаю как попытку скрыть существующие проблемы. Российский лидер прекрасно знает, что его обвинения не имеют ничего общего с действительностью – что в Польше нет ни памятников Гитлеру, ни памятников Сталину. Такие памятники были на нашей земле исключительно тогда, когда их возводили агрессоры и преступники – гитлеровская Германия и советская Россия.





Российский народ – наиболее пострадавший от Сталина, одного из самых жестоких диктаторов в мировой истории – заслуживает правды. Искренне верю в то, что российский народ – это свободные люди, и что они отвергают сталинизм, даже если президент Путин пытается его реабилитировать.





Нельзя путать палачей и жертв, виновных в жестоких преступлениях и ни в чем не повинное мирное население и захваченные государства. Во имя памяти о жертвах и во имя общего прошлого мы должны вместе защищать правду».