Павлу Северинцу - 43! Это его шестой день рождения за решеткой

Это уже его шестой день рождения, который он встречает за решеткой, о чем вспомнила его мама Татьяна Северинец





"Свои 29, 30, 34, 35, 36, 43 сын встретил за решеткой: высылка в Малое Ситно Полоцкого района (29, 30), 34 (Американка), 35,36 (спецкомендатура в Куплино, в Пружанском районе). 43 — Окрестина…





Никогда не мечтал встретить свой день рождения на экзотическом острове, в дорогом ресторане, где-то на шашлыках… Мечтал встретить его в свободной независимой Беларуси. Я очень хочу, чтобы твоя, мой сыночек, мечта сбылась!!!





И чтобы никогда больше Лукашенко не определял, где ты будешь в этот день," - написала Татьяна Северинец.





Напомним, Павел 26 декабря был арестован на 15 суток за участие в акции против "интеграции" с Россией, которая прошла в Минске 7 декабря. При этом, заметим, что решение об аресте суд вынес 18 декабря, но арестовали его неделей позже. Таким образом, за решеткой он провевдет не только свой день рождения, но и встретит Новый год.









"В тюрьме он прежде всего потому, что в отличие от людей, которые приказали его судить за защиту независимости Отечества, имеет то, чего не имеют они: совесть", - написал в своем Фейсбуке поэт и политик Владимир Некляев, посвящая Павлу стихотворение:



СУМЛЕННЕ

“...Бог – Сумленне ў чалавеку”. (З ранніх вершаў)

Паўлу Севярынцу

Калі ўжо Гасподзь апрануў мяне ў плоць, Калі я паўстаў, як яго падабенне: «Не ўсё табе даў я», – сказаў мне Гасподзь. « А што ты не даў мне?» «Сумленне».

«Дык дай Ты мне тое, чаго не дадаў. Ці, можа, сумленне з сабой Ты не носіш?» «Ты проста не ведаеш, – Бог адказаў, – Што гэта такое? Чаго ў мяне просіш.

Я даў і нянавісць табе, і любоў, Не пашкадаваў для цябе я нічога. Сумлення не даў, бо нідзе не знайшоў, Не ўсё ў Божым свеце ёсць нават у Бога.

І ты яго можаш таксама не мець, Бо будзе балець да разрыву аорты! «Навошта ж мне тое, што будзе балець?» «Каб я адчуваў, што жывы ты. Не мёртвы».

«Дык я й без сумлення нібыта жывы. І нават да Бога падобны нібыта». «Жыцця я насеяў, бы ў полі травы, На межах быцця і на межах нябыту.

Сумленне ж ніяк не пасеяць, не зжаць, Яно – самародак у нетрах Сусвету». «Дык дзе ж яго ўзяць?..» І сказаў Бог: «Шукаць. Цябе і стварыў я ў Сусвеце на гэта».









При этом Некляев обратился к руководству ПЕН-центра с просьбой пересмотреть решение об исключении Павла Северинца из организации.