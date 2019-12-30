«Пир во время чумы». 5 реакций на вальс в исполнении Лукашенко

Фото пресс-службы главы государства





Накануне во Дворце Независимости состоялся Венский бал, на который пригласили студентов вузов и учащихся других учреждений. БТ окрестило его «главным светским событием года».





Байнет, в свою очередь, обсуждает танец президента Беларуси с телеведущей Полиной Шубой. Напомним, в прошлом году Александр Лукашенко танцевал вальс с «Мисс Беларусь» Марией Василевич. Не прошло года, и та стала депутатом.





Теперь в Instagram активно обсуждают новый дуэт: Лукашенко и Шубы. Предлагаем комментарии, собравшие наибольшее количество лайков:





«Пир во время чумы».





«Грустный дэнс».





«С чего начинается путь в парламент?»





«Год будет тяжелый, но не для всех».





«Вальсировать с женами надо, а молодые девушки с молодыми курсантами пусть танцуют. Если мы претендуем на звание цивилизованной страны. А так смахивает на бордель».