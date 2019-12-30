«Пир во время чумы». 5 реакций на вальс в исполнении Лукашенко
Что пишут в сети.
Фото пресс-службы главы государства
Накануне во Дворце Независимости состоялся Венский бал, на который пригласили студентов вузов и учащихся других учреждений. БТ окрестило его «главным светским событием года».
Байнет, в свою очередь, обсуждает танец президента Беларуси с телеведущей Полиной Шубой. Напомним, в прошлом году Александр Лукашенко танцевал вальс с «Мисс Беларусь» Марией Василевич. Не прошло года, и та стала депутатом.
Теперь в Instagram активно обсуждают новый дуэт: Лукашенко и Шубы. Предлагаем комментарии, собравшие наибольшее количество лайков:
«Пир во время чумы».
«Грустный дэнс».
«С чего начинается путь в парламент?»
«Год будет тяжелый, но не для всех».
«Вальсировать с женами надо, а молодые девушки с молодыми курсантами пусть танцуют. Если мы претендуем на звание цивилизованной страны. А так смахивает на бордель».
10:35 30/12/2019
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