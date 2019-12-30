Цугцванг для Лукашенко

Лукашенко продолжает темнить, ловчить и изворачиваться по вопросу "углубленной интеграции". Причем как по отношению к собственным гражданам, так и по отношению к партнерам по интеграции.





Что и понятно: чёткий отказ от интеграции однозначно означает потерю всех «пряников», которые эта «интеграция», пока мифическая, до сих пор приносила. Согласие же означает потерю абсолютной власти для себя и для своей семьи.





Оба вариант плохи, но других уже, похоже, нет. Выбор будет-таки сделан – и если не нашим правителем, то его партнерами по «интеграции» или народом.









«Ему тяжело. Старая формула, “я – ваш единственный союзник”, больше не работает. Лукашенко проиграл стратегически. Все на свете когда-нибудь кончается, гласит народная мудрость. Нельзя бесконечно выезжать на одной и той же формуле.





Ну, выиграет год. Но ведь все равно рано или поздно придется принимать серьезное и рискованное решение – сказать союзнику “да” или “нет”. И в том, и в другом случае он рискует потерять власть.





Без субсидий экономику ждет крах. Но теоретически можно начать рыночные реформы и объяснить это народу. А что касается союза, у него ведь может быть только один президент».









Проблема стоит остро, но чем реально «хорош» наш президент, так это тем, что абсолютно не верит в законы природы и социума. Типа я - высший закон и других быть не может. Но, как я уже неоднократно отмечал прежде, выбор нам придется делать неизбежно, хотим мы этого или не хотим.





Наш глава государства, конечно, «гениальный бездельник». Годами и даже десятилетиями ему удавалось волынить, изворачиваться, забалтывать проблемы, но так ничего де факто и не решать. И это не только интеграции касается.





И всё было хорошо, но беда в том, что проблемы то от этого не исчезают, наоборот только усугубляются. «Проблемы надо решать по мере их поступления», гласит известное правило. А он их откладывает, затягивает, всячески уходит от решения. При этом проблемы мало того, что усугубляются, так еще и накапливаются.





Некогда немецкие ученые провели исследование и выяснили, что имитация некой определенной работы требует не меньше, а иногда даже и больше энергии, чем собственно работа.





То есть, если бы наш правитель тратил силы на решение проблем, а не на уход от их решения, т проблем у страны было бы гораздо меньше. Так и проблему с интеграцией вполне можно было бы решить еще в середине прошлого десятилетия, если даже не вообще в начале века. Причем с выгодой для себя и страны.





Предлагали же определиться и «отделить мух от котлет». Но – увильнули. И что сегодня? Дризе прав: и «да», и «нет» – это практически конец для существующей системы власти. И затянуть решение уже надолго не получится.





Является ли Лукашенко тормозом для реальной интеграции? Пожалуй, да и это воспринимается очень положительно даже его оппонентами. Вопрос, однако, в том, что он является тормозом и для всего остального – для любых преобразований вне зависимости от их пользы или вреда для страны.





Налицо желание просто ничего не менять, поскольку любые изменения могут нести угрозу, пусть и потенциальную, для его единоличной власти. Более того, такая стратегия вообще характерна для пожилых людей с консервативным мышлением.





Чтобы спасти страну, да и себя, власти надо бы что-то делать реально, но на такой «подвиг» она уже, по всей видимости, не способна. И так – по любому вектору её «многовекторной политики».





Россия – лишь часть проблемы. В отношениях с ЕС, например, у нас ситуация лучше? Или с экономическими реформами? С пенсионной реформой? В последнем случае некое движение есть, пенсионный возраст непрерывно повышается. Но это и вся «реформа». И так – везде и во всём.









В подобной ситуации уже не важно, удастся ли хоть что-то «стабилизировать» – цены на газ там или еще что-то. Проблемы носят комплексный характер, и отдельные мелкие «победки» уже ничего не решают, ибо надо делать стратегический выбор.





Возвращаясь к «интеграции»: наша власть явно не готовилась ни к ее полноценной реализации, ни к отказу от неё. Похоже, была абсолютно уверена, что нынешняя ситуация будет продолжаться бесконечно.





Но это невозможно, ибо противоречит всем законам и природы, и социума. Да, решения можно затянуть, можно и надолго, но нельзя отменить факторы, требующие этих решений.