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Какой анекдот Венедиктов рассказал Лукашенко про Путина

Переговоры о создании союзного государства между Белоруссией и Россией идут полным ходом. Как говорит пресс-секретарь Путина, у сторон еще есть нерешенные вопросы, в частности по газу, но очевидно - все идет к тому, что скоро мы будем жить в новой стране у которой будет свой президент. Кто? На первый взгляд ответ очевиден - конечно, Путин, но вот согласен ли с такой постановкой вопроса Александр Лукашенко.


Главред «Эхо Москвы», который недавно брал интервью у президента Белоруссии поделился одним наблюдением. Он рассказал Лукашенко анекдот про него и Путина и был удивлен реакцией на него белорусского лидера: «Лукашенко говорит Путину: «Владимир Владимирович, я согласен». Путин говорит: «На что согласен?». Лукашенко: «На все согласен. Сегодня вы президент, а я вице-президент, а завтра – наоборот».

-  Я думал, Лукашенко рассмеется. А он мне говорит: «Вот! Вот это равноправие! Вот это можно обсуждать!», – описывает реакцию высокого гостя Венедиктов. – А то, что про неравноправие, обсуждать не надо? Понимаете! И я понял, что это у него в голове. Что анекдот, не анекдот, что ему крайне важно равноправие в этой ситуации. То есть он готов быть вице-президентом Союзного государства, никак не ниже.

Очевидно, что один из ключевых моментов переговоров, если не самый важный, это роль Лукашенко в новом образовании. И роль должна быть такая, чтобы не принижала амбиций белоруса. Между тем, уже пошли разговоры о том, что «батька» возглавит союзный парламент, но никак не более высокий пост. Посмотрим, готов ли Лукашенко торговаться «за место под солнцем» до победного конца.
812'online
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