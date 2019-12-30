«Сыра нет. Но вы держитесь». 2019 год глазами российского художника
2019 год глазами художника «Новой Газеты» Петра Саруханова.
У Сталина в тлену. За этот год по инициативе коммунистов восстановлены десятки бюстов и памятников гражданину Джугашвили
«Встреча с космонавтами»
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Весь год народ изумляли пиратскими методами торговли. Ценники оставались прежними, а вес уменьшался
След в истории. Право на участие граждан в политике было попрано летом 2019 года
09:56 30/12/2019
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