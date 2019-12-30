«Сыра нет. Но вы держитесь». 2019 год глазами российского художника













У Сталина в тлену. За этот год по инициативе коммунистов восстановлены десятки бюстов и памятников гражданину Джугашвили









«Встреча с космонавтами»









Бить по своим. Судейское сообщество дискредитировало себя, штампуя приговоры из обвинительных заключений









Убийство специального назначения. Расстрел чеченского беженца в Берлине все-таки связан с ФСБ

















Весь год народ изумляли пиратскими методами торговли. Ценники оставались прежними, а вес уменьшался













След в истории. Право на участие граждан в политике было попрано летом 2019 года











