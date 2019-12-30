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«Сыра нет. Но вы держитесь». 2019 год глазами российского художника

2019 год глазами художника «Новой Газеты» Петра Саруханова.

«Сыра нет. Но вы держитесь». 2019 год глазами российского художника



У Сталина в тлену. За этот год по инициативе коммунистов восстановлены десятки бюстов и памятников гражданину Джугашвили

 

 «Встреча с космонавтами»

 

Бить по своим. Судейское сообщество дискредитировало себя, штампуя приговоры из обвинительных заключений

 

Убийство специального назначения. Расстрел чеченского беженца в Берлине все-таки связан с ФСБ

 

 


Весь год народ изумляли пиратскими методами торговли. Ценники оставались прежними, а вес уменьшался

 


След в истории. Право на участие граждан в политике было попрано летом 2019 года

 
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