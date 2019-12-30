Bloomberg назвало особенности президентства Путина









Как отмечают авторы материала, российский лидер смог укрепить связи с Китаем, присоединил Крым, изменил ситуацию в Сирии, продал вооружения Турции, входящей в блок НАТО. Также агентство подчеркивает, что Путину удалось задать тон прошедшему в Париже саммиту "нормандской четверки".





Основным достижением российского президента агентство Bloomberg назвало его способность наращивать геополитическое влияние при скромном бюджете, напомнив, что США на оборону тратят в два раза больше денег, чем Россия на все сразу.





"Россия снова стала основной силой на Ближнем Востоке и расширяет влияние на Африку", - говорится в публикации.





Кроме того, осторожность Москвы в материальных вопросах после украинского конфликта сделала финансовый баланс страны "одним из самых здоровых в мире", заключает Bloomberg.