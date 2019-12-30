За эти акции осудили уже более тридцати человек. Некоторые встретят Новый год «на сутках», некоторые будут вынуждены выплатить крупные штрафы, пише т ПЦ Весна.





По состоянию на 29 декабря, наказаны административным арестом по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) десять человек. Эти люди реализовывали свои конституционные права. Все, кроме гомельского блогера Сергея Тихоновского, отбывают наказание в Центре изоляции правонарушителей в Минске. Предлагаем поддержать их открытками и письмами.





АДРЕС ДЛЯ ОТКРЫТОК:

Центр изоляции правонарушителей





г. Минск, 220089,

переулок 1-й Окрестина, 36





КТО ПОПАЛ ПОД РЕПРЕССИИ?









1) Политик, писатель, сопредседатель БХД Павел Северинец.

Он был задержан сотрудниками ОМОНа около собственного дома. Суд Советского района г. Мінска 18 декабря к 15 суткам ареста, но отправили в ЦИП отбывать наказание только 26 декабря.





Выйдет на свободу 9 января.





2) Лидер "Молодого фронта" Денис Урбанович.

Известно, что его осудили 18 декабря до 15 суток ареста. Как и при каких условиях произошло задержание — неизвестно.





О том, что отсутствует связь с молодофронтовцем сообщил Северинец.





Выйдет на свободу в первый день 2020 года — 1 января.





3) Активист "Европейской Беларуси" Максим Винярский.

Его задержали тоже 18 декабря. Об этом он едва успел сообщить журналистам "Радио Свобода". Завезли в РОВД, составили протокол и в тот же день присудили 15 суток ареста.





Выйдет на свободу, как и Урбанович, 1 января 2020 года.





4) Активист "Европейской Беларуси" Евгений Афнагель.

При неизвестных условиях был задержан и осужден за протестные акции и Евгений. Его, как и предыдущих активистов, наказали 15-суточным арестом.





Выйдет на свободу 1 января.





5) Активист Legalize Belarus и "Молодежного блока" Стас Шашок.

Стас был задержан вечером 26 декабря в подъезде собственного дома. После ночи в ЦИП, суд Московского района г. Минска осудил его за участие в акции 7 декабря к 15 суткам ареста.





Выйдет на свободу 10 января.





6) Активист "Европейской Беларуси" Леонид Кулаков.

За несколько часов 27 декабря суд Первомайского района г. Минска успел осудить Леонида аж за три акции протеста: 7, 8, 20 декабря. Публичное выражение своего мнения против углубленной интеграции с Россией стоила ему 10 суток и 100 базовых штрафа (примерно 1200 долларов).





Выйдет на свободу 5 января.





7) Блогер, автор уoutube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихоновский.

Его задержали сотрудники ГАИ 27 декабря на окраине Жлобина, когда блогер ехал на съемки в Минск. Он вел стрим своего задержания. Через несколько часов суд Советского района г. Гомеля решил наказать Сергея по статье 23.34 КоАП на 15 суток ареста. Отбывает наказание в изоляторе временного содержания Гомельского облисполкома: 246027, г. Гомель, ул. Междугородная, 26.





Выйдет на свободу 10 января.





8) Секретарь КХП БНФ Алесь Чехольский.

Известно, что сотрудники милиции задержали его вечером 26 декабря.





После ночи в ИВС, суд Центрального района г. Минска присудил его к 15-суточному аресту.





Выйдет на свободу 10 января.





9) Активист "Молодого Фронта" Максим Урбанович.

Он был задержан 27 декабря. Об этом тоже узнали не сразу. В тот же день его осудили по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) к 15 суткам ареста.





Выйдет на свободу 10 января.





Сутками ареста наказана также активистка Елена Толстая. Судья Московского района г. Минска Татьяна Мотыль, которая осудила к "сутками" Стаса Шашка, присудила Елене 5 суток ареста и 50 базовых штрафа (1275 рублей). Ее арестовали в зале суда. Елена объявила голодовку.





Выйдет на свободу 30 декабря.



