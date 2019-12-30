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Сегодня, 30 декабря, будут судить Владимира Орлова и Владимира Некляева

В понедельник, 30 декабря, в Минске продолжатся суды над участниками акций за независимость Беларуси и против интеграции с Россией.

Сегодня, 30 декабря, будут судить Владимира Орлова и Владимира Некляева
Владимир Орлов / Еврорадио
Несанкционированные акции прошли в столице 7 и 8 декабря.

В суде Ленинского будут рассматриваться административные дела литераторов Владимира Орлова и Владимира Некляева, а также Андрея Кудика, Натальи Ладутько, Дмитрия Козлова (блогер Серый Кот), Анны Шапутько, Бориса Аникеева, священника Виктора Ковалькова (отец Викентий), Бориса Дубровского.


В суде Центрального района пройдут суды над Андреем Шарендо, Алексеем Сюдаком и первым послом Беларуси в Германии Петром Садовским. Кстати, суд находится в здании бывшего Коласовского лицея, где Садовский был преподавателем.

В суде Заводского района будут рассматривать административное дело Валерия Рябцева.
euroradio.fm
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