Несанкционированные акции прошли в столице 7 и 8 декабря.





В суде Ленинского будут рассматриваться административные дела литераторов Владимира Орлова и Владимира Некляева, а также Андрея Кудика, Натальи Ладутько, Дмитрия Козлова (блогер Серый Кот), Анны Шапутько, Бориса Аникеева, священника Виктора Ковалькова (отец Викентий), Бориса Дубровского.









В суде Центрального района пройдут суды над Андреем Шарендо, Алексеем Сюдаком и первым послом Беларуси в Германии Петром Садовским. Кстати, суд находится в здании бывшего Коласовского лицея, где Садовский был преподавателем.





В суде Заводского района будут рассматривать административное дело Валерия Рябцева.



