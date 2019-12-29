Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.





«Федеральной службой безопасности РФ на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — сообщили в спецслужбе.





Владимир Путин вечером 29 декабря позвонил Дональду Трампу, сообщает пресс-служба Кремля.









«Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России», — говорится в сообщении.





Путин и Трамп условились о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.