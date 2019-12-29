+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в праздники. Путин поблагодарил Трампа

Сотрудники ФСБ России задержали двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.

Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности РФ на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — сообщили в спецслужбе.

Владимир Путин вечером 29 декабря позвонил Дональду Трампу, сообщает пресс-служба Кремля.


«Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России», — говорится в сообщении.

Путин и Трамп условились о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.
Источник: TUT.BY
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ
Игорь Масловский
Итоги 2018-2019
Владимир Подгол
Счастье и муки Лукашенко и Путина в Котле
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.
Павел Севярынец
29 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru