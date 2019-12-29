В Минске проходит акция Цепь Независимости
Люди выстроились в «живую цепь» против «интеграции» Беларуси и России.
Около Главпочтамта в Минске проходит акция «живая цепь» за Независимость, сообщает «Радыё Свабода».
В акции принимают участие председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич, сопредседатель Белорусской христианской демократии Виталий Рымашевский, первый заместитель председателя партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, активистка Нина Багинская.
15:25 29/12/2019
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