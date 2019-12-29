В Витебске протестовали против интеграции
29 декабря в Витебске прошел протест против углубления интеграции Беларуси и России.
Акция проходила на площади Победы. Активисты с бело-красно-белыми и красно-зелеными флагами протестовали против более плотного союза двух страны и против Александра Лукашенко, возлагая на него вину за интеграцию с Россией, сообщает "Белсат".
Людей на акцию собрала руководитель БХД в Витебской области Татьяна Северинец. Ее сын, сопредседатель христианских демократов Павел Северинец, был организатором протестов в Минске. 26 декабря его арестовали за это на 15 суток.
Акция завершилась без задержаний.
Источник: МГ/АА belsat.eu
14:45 29/12/2019
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