Историк: Румынский сценарий для Лукашенко уже запущен

Такое мнение выразил историк Сергей Климовский, пишут Экономические новости





В этом есть своя логика. Во-первых, Лукашенко такой же самобытный и независимый социалистический автократ, каким был и Чаушеску. Во-вторых, с 2004 г. спецслужбы РФ стали продвигать мнение: революцию и свержение Чаушеску устроили КГБ и ГРУ при соучастии братских спецслужб Венгрии, а вовсе не ЦРУ. К перетягиванию на себя лавров ниспровергателей Чаушеску их объективно подталкивали три фактора: Майдан 2003/2004 г. в Украине, премьера в декабре 2003 г. на TV в Австрии и Германии фильма Сюзанны Брандштаттер (Susanne Brandstätter) и страх перед Майданом в РФ, материализовавшийся в теорию о плохих «оранжевых» и «цветных» революциях, сделанных в США.





Фильм С. Брандштаттер, уроженки США, получившей в 1978 г. гражданство Австрии и проживающей там, в английском имеет название «Checkmate: Strategy of a Revolution». На мой взгляд, наиболее точный его смысловой перевод «Шахматы – стратегия революции». Центральная идея фильма – революция 1989 г. в Румынии была не стихийным восстанием масс, а результатом манипулирования ЦРУ, спецслужбами Франции и Венгрии людьми в Румынии как фигурами на шахматной доске. В финале фильма показана шахматная доска и сделан вывод: США выиграли эту партию у СССР.









Возможно, он задел честь мундира кого-то в спецслужбах РФ, поскольку в суверенном Рунете можно найти несколько гордых, но не очень убедительных статей: это мы свалили Чаушеску. План якобы разработало КГБ, а осуществляло ГРУ, которое вместе с венграми и завело в Румынию снайперов, стрелявших в Бухаресте по демонстрантам и по армии. Не буду разбирать техническую сторону, лишь отмечу, что три мотива свержения Чаушеску в ней неубедительны.





Первый, Чаушеску был против политики «Перестройки», чем портил жизнь Горбачёву, и он его убрал. Второй мотив, Чаушеску с Китаем, Вьетнамом, Кубой, Албанией и КНДР собирался создать альтернативный Горбачёву соцлагерь и строить коммунизм дальше, за что и поплатился. Третий и самый веский, – с 1974 г. в научном центре в Питешти шли работы над созданием румынской атомной бомбы. В 1985 г. якобы из американского сырья там получили оружейный плутоний и Чаушеску за полгода до революции заявил: у него скоро будет одна ядерная бомба и он станет третьей силой наравне с США и СССР, что не понравилось Москве. Правда, у ЮАР и Израиля уже было по паре атомных бомб. Больше их было у Индии и Пакистана, а ядерный центр в Питеште работает до сих пор, вопреки уверениям, что Румыния, когда избавилась от Чаушеску, сдала РФ весь плутоний и «тяжёлую воду» на утилизацию. В реальности у Чаушеску бомбы не было, насобирать на неё плутония предполагалось только к 2000 г.Эта байка о советских разведчиках, сорвавших план Чаушеску ядерной войны с одной бомбой, забавный побочный продукт от фильма Брандштаттер. Её появление вызвано не столько гордостью за мундир, как боязнью неудобных вопросов о руководстве КГБ действиями спецслужб оккупированной Венгрии по свержению Чаушеску. На упреждение их и запущена эта байка.Гораздо ценнее сам фильм, снятый в духе московской теории «оранжевых революций», в которой объективность революций категорически отрицается. Занятный ход мысли в государстве, где 70 лет был культ революции и теории, объяснявшей её объективность и неизбежность. В «теории» революции от Брандштаттер всё проще – революции делают на заказ, почему заголовок её фильма при показе на НТВ и был переведен так «Революция на заказ. Шах и мат семье Чаушеску». Полезно показывать в РФ фильм с таким названием во время первого Майдана в Украине. Австрийцам и немцам его тоже полезно смотреть, пусть и не под столь пропагандистским заглавием.





Заказчиком революции в Румынии, по версии Брандштаттер, было, разумеется, ЦРУ, которое якобы пришло к выводу, что Чаушеску может помешать объединению Германии, и решило его убрать. Вот такая многоходовочка. Эту мысль в фильме высказал Чарльз Коган, представленный как экс-резидент ЦРУ в Париже по Румынии, и она стала той осью фильма, на которую нанизаны интервью со всеми другими участниками тех событий. Но ни Коган, ни Брандштаттер не объясняют, почему и главное – как Чаушеску мог помешать объединению Германии. В это надо просто верить, как в учение Маркса.





Теория «революций на заказ», стара как Европа, и Брандштаттер не внесла в неё ничего нового. Вместе с тем в фильме подняты две очень интересные темы.





Первая – это причастность спецслужб социалистической Венгрии к свержению лидера социалистической Румынии. В фильме об этом говорится много. Брандштаттер говорит о поставках из Венгрии оружия и инструкторов для румынских венгров и о тренировочных лагерях на её территории. Но в фильме есть только интервью с румынскими венграми, участниками восстания, и нет интервью с людьми из спецслужб Венгрии. Притом, что в избытке интервью с отставными сотрудниками ЦРУ, включая очень высокопоставленных, и есть два интервью с экс-сотрудниками спецслужб Франции. Есть интервью с тогдашним румынским премьером и высшими офицерами. Но ни одного с деятелями из Будапешта, притом, что их причастность к организации восстания против Чаушеску несомненна.Напомню, толчком к восстанию стала формально религиозная манифестация в городе Темишоаре, организованная пастором-венгром Ласло Тёкишем 16 декабря 1989 г. После её расстрела войсками Чаушеску собрал в Бухаресте митинг в поддержку себя, но тут-то всё и пошло не по сценарию.





Тёкиш не скрывал, что он антикоммунист, но это не мешало правительству Венгрии показывать по TV его выступления, поскольку он требовал и «этнической автономии» для венгров Румынии. Тёкиш самый известный, но не единственный венгр, который тогда сотрудничал со спецслужбами Венгрии.Об участии венгерских спецслужб и КГБ в революции 1989 г. румынские СМИ стали вновь писать с конца 2018 г., когда показалось, что судебное расследование тех событий, а также обвинений против Иона Илиеску подошло к финалу. Естественно, не в духе байки о КГБ, спасшей всех от ядерной войны. В Румынии ещё всё-таки надеются выяснить, какое гражданство было у снайперов на крышах Бухареста, куда пропали 13 млн. патронов и другие вопросы.





Брандштаттер не могла совсем умолчать об участии спецслужб Венгрии в Румынской революции, как сделала это в отношение КГБ, – оно было слишком явным. Но брать у них интервью не стала, а КГБ вообще удалила со своей шахматной доски революции. Удалила вопреки тому, что тот же Илиеску, который был главой Фронта национального спасения, вёл в те дни переговоры с посольством СССР.Этот позабытый факт «боевого» сотрудничества в Румынии спецслужб Будапешта и Москвы проясняет многое и в их нынешнем сотрудничестве по Украине. Старые связи не разорваны. Похоже, покойный Дмитрий Тымчук был прав, когда в декабре 2018 г. писал о том, что российское ГРУ за три месяца «влило» не менее $100 млн. в венгерские фонды, из которых Будапешт финансирует в Закарпатье «гуманитарные проекты» для венгров. В Будапеште не ограничивают себя в расходовании российских денег, но вынуждены быть сдержанными в предъявлении территориальных претензий к соседям, поскольку за такое можно вылететь из НАТО и даже из ЕС.





Другая интересная тема, поднятая в фильме Брандштаттер, – это вечная проблема: как поднять народ на восстание. Решали её ещё «народники» своим хождением в народ. В Румынии её, по мнению Брандштаттер, решали путём создания Чаушеску имиджа убийцы и вора, прятавшего деньги на счетах в буржуазных банках.