



"Содержание интеграционных проектов документов и другие условия потенциальной интеграции неизвестные общественности, что может свидетельствовать о реальной угрозе будущей оккупации Беларуси. Как представители гражданского общества Украины, хотим выразить поддержку и солидарность гражданскому обществу Беларуси и всему белорусскому народу в их усилиях противостоять агрессору и сохранить суверенитет Беларуси", – говорится в заявлении.





Украинская национальная платформа ФГО Вп расценивает такие действия России как экспансию ее гибридной агрессии в регионе и попытки лишения суверенитета стран Восточного партнерства и сохранения их в сфере своего влияния.





"Мы поддерживаем призыв белорусской общественности срочно опубликовать все "интеграционные" документы или их проекты, тайно принятые Владимиром Путиным и Александром Лукашенко и их администрациями, с целью проведения международных правовых экспертиз", – отмечается в заявлении.







