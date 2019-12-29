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Украинская нацплатформа Восточного партнерства предостерегла от сокрытия информации об интеграции Беларуси и РФ

Руководящий комитет Украинской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства заявил, что сокрытие документов о потенциальной интеграции может свидетельствовать о реальной угрозе оккупации Беларуси Россией.

Об этом говорится в заявлении комитета, сообщает "Европейская правда".

"Содержание интеграционных проектов документов и другие условия потенциальной интеграции неизвестные общественности, что может свидетельствовать о реальной угрозе будущей оккупации Беларуси. Как представители гражданского общества Украины, хотим выразить поддержку и солидарность гражданскому обществу Беларуси и всему белорусскому народу в их усилиях противостоять агрессору и сохранить суверенитет Беларуси", – говорится в заявлении.

Украинская национальная платформа ФГО Вп расценивает такие действия России как экспансию ее гибридной агрессии в регионе и попытки лишения суверенитета стран Восточного партнерства и сохранения их в сфере своего влияния.

"Мы поддерживаем призыв белорусской общественности срочно опубликовать все "интеграционные" документы или их проекты, тайно принятые Владимиром Путиным и Александром Лукашенко и их администрациями, с целью проведения международных правовых экспертиз", – отмечается в заявлении.


Руководящий орган Украинской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства заявил, что в случае, если независимые экспертизы обнаружат, что пункты соглашений и протоколов между Кремлем и официальным Минском нарушают международное право, суверенитет и Конституцию Беларуси, то инициаторы заявления будут настаивать на непризнании легитимности "союзной интеграции", которая нарушает независимость Беларуси.

"Мы будем обращаться к властям Украины, иностранных государств, международных органов и организаций, чтобы они признали юридически ничтожными "союзные документы" между РФ и Беларусью", – заявили эксперты.

Отметим, что 20 декабря в Минске состоялась акция протеста против интеграции Беларуси с Россией, в которой приняли участие более тысячи человек.
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