В Евросоюзе осудили репрессии против протестующих в Беларуси
Европейская народная партия в своем аккаунте в Twitter осудила репрессии против участников протестов в Беларуси.
«Мы с большой озабоченностью следим за жестокими репрессиями и арестами мирных демонстрантов в Беларуси. Право на собрания должно быть гарантировано, а демократические активисты должны быть освобождены. Свободу Северинцу, – говорится в сообщении ЕНП, сообщает "Белсат".
Протесты против углубления интеграции с Россией проходят в Беларуси с 7 декабря. Очередные акции запланированы на 29 декабря. Многие их участники были попали под арест, в том числе организатор протестов, сопредседатель БХД Павел Северинец, или были оштрафованы.
Европейская народная партия объединяет консервативные и либерально-консервативные партии Европы. Она имеет крупнейшую фракцию в Европарламенте, ее представитель возглавляет Европейскую комиссию.
Источник: МГ/АА belsat.eu
12:27 29/12/2019
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