В Минске собираются на пятый протест против интеграции с Россией
Очередную акцию протеста против интеграции с Россией проводят в Минске 29 декабря. Часть организаторов сейчас отбывает административный арест.
Организаторы антиинтеграционных протестов заявили, что давление и репрессии властей заставили их изменить формат воскресной акции с многочасового шествия на 30-минутный живую цепь. Но не все поддержали эти изменения.
"Белсат" ведет трансляцию:
Трансляция "Радио Свобода":
Сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец призвал собраться в воскресенье, 29 декабря, в 12 на Октябрьской площади и пройтись шествием по проспекту до станции метро «Московская» и вернуться обратно. Но в четверг утром его задержал ОМОН - теперь Северинец на Окрестина.
После этого оргкомитет «Кампании в защиту независимости» предложил всем желающим вместо шествия встать в «живую цепь» на проспекте Независимости от главного почтамта до Октябрьской площади с 15:00 до 15:30.
Позже сопредседатель Белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова заявила, что собирается быть и на площади, и на цепи. Некоторые комментаторы начали писать, что сделают то же самое, «чтобы не было стыдно перед Павлом».
12:00 29/12/2019
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