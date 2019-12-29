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Начался обмен пленными между Киевом и ОРДЛО

Начался процесс обмена пленными между Киевом и ОРДЛО в воскресенье, 29 декабря. Об этом сообщают росСМИ.



В частности, "омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова заявила о начале обмена.

"Обмен начался", - отметила Морозова.

Киев и ОРДЛО согласовали дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных". Отмечалось, что это не было дискуссионным вопросом.

Также сообщалось, что в список на обмен с ОРДЛО был включен фермер Николай Бутрименко, который сдал боевикам "ДНР" 10 украинских военных.

Обмен пленными пройдет по формуле - 120 от Киева и 80 от ОРДЛО. Об этом рассказали в эфире канала "112".

Отмечается, что обмен будет проходить в закрытом для прессы режиме.
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