Очередные "нoвогодние сутки" присудили молодофронтовцу

Как сообщает телеграм-канал Молодого фронта, активист Максим Урбанович был задержан 27 декабря и осужден по статье 23.34 КоАП к 15 суткам ареста. Его, как других активистов, осудили за участие в акции против интеграции с Россией.