Новый год пинчуков начнется с судов

Как сообщили правозащитникам "Весны", 27 декабря на жителей Пинска, которые принимали участие в акции 20 декабря против углубленной интеграции с Россией, сотрудники Пинского РОВД составили протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии по статье 23.34 КоАП. Суды назначили на 8 января 2020 года.