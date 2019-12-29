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Мадуро объявил президента Колумбии врагом Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его колумбийский коллега Иван Дуке является национальным врагом, поскольку Богота стоит за всеми попытками дестабилизировать ситуацию в Боливарианской Республике.



Как передает ТАСС, соответствующее заявление он сделал в субботу во время выступления перед представителями армии в Каракасе.

"Враг Венесуэлы находится в Боготе, в [президентской резиденции] Каса де Нариньо, и его зовут [президент Колумбии] Иван Дуке. Из Колумбии были подготовлены, профинансированы и направлены <...> все заговоры с целью дестабилизировать ситуацию в стране [Венесуэлы] и осуществить государственный переворот", - заявил Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

Глава Венесуэлы также призвал военнослужащих и народное ополчение в штатах, граничащих с Колумбией, "сохранять максимальную бдительность и готовность".

"Они [колумбийская олигархия] не пройдут!", - подчеркнул президент.
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