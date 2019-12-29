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Жириновский предложил "разгрузить" Путина

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский выступил с предложением ввести в России пост вице-президента.


Как передает РИА Новости, об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, подобная мера позволит "разгрузить главу государства".

"Сегодня на плечи руководителя страны ложится огромное бремя обязанностей, хотя функции управления вполне могли бы быть разделены между президентом, его заместителем и премьер-министром", - считает Жириновский.
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