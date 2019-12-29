+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Посол России в Беларуси: Москва и Минск согласуют интеграцию в начале 2020 года

По мнению посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева, Беларусь и Россия имеют хорошие шансы выйти на подписание программы действий в начале 2020 года, однако отметил, что стороны специально торопиться с этим не будут. Об этом он заявил в интервью «Известиям».


— Специально торопиться с выходом на подписание Программы действий не правильно. У нас нет необходимости устраивать какую-то гонку или искусственную соревновательность — успеть за один день или за одну неделю. Намного важнее — не упустить содержательные моменты и принципиальные интересы обеих сторон. При этом полагаю, что есть хороший шанс выйти на подписание столь значимых документов в начале следующего года, — заверил глава дипмиссии.

Дмитрий Мезенцев также подчеркнул, что реализация дорожных карт идет и должна идти «пакетным принципом».

— Важно не выдергивать из всего «пакета» предложений одну или другую карту — они должны рассматриваться и реализовываться в комплексе, — отметил российский дипломат.

По его словам, вопрос о цене на российский газ для Беларуси на следующий год вообще не входит в ту или иную дорожную карту.

— Карты определяют макроусловия и базовые принципы формирования единой экономической, сельскохозяйственной, промышленной, тарифной, таможенной политики, — резюмировал он.


Напомним, документ «Программа действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», состоящий из 31-ой дорожной карты, президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко должны были подписать 8 декабря, а затем 20-го. Однако итоговый документ так и не был подписан. По словам главы Минэкономразвития России Максима Орешкина, Россия и Беларусь пока не договорились по газу, нефти и налогам.
TUT.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Масловский
Итоги 2018-2019
Владимир Подгол
Счастье и муки Лукашенко и Путина в Котле
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.
Павел Севярынец
29 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Михаил Пастухов
Граждане, вступайте в Грамаду!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru