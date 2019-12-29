



— Специально торопиться с выходом на подписание Программы действий не правильно. У нас нет необходимости устраивать какую-то гонку или искусственную соревновательность — успеть за один день или за одну неделю. Намного важнее — не упустить содержательные моменты и принципиальные интересы обеих сторон. При этом полагаю, что есть хороший шанс выйти на подписание столь значимых документов в начале следующего года, — заверил глава дипмиссии.





Дмитрий Мезенцев также подчеркнул, что реализация дорожных карт идет и должна идти «пакетным принципом».





— Важно не выдергивать из всего «пакета» предложений одну или другую карту — они должны рассматриваться и реализовываться в комплексе, — отметил российский дипломат.





По его словам, вопрос о цене на российский газ для Беларуси на следующий год вообще не входит в ту или иную дорожную карту.





— Карты определяют макроусловия и базовые принципы формирования единой экономической, сельскохозяйственной, промышленной, тарифной, таможенной политики, — резюмировал он.









Напомним, документ «Программа действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», состоящий из 31-ой дорожной карты, президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко должны были подписать 8 декабря, а затем 20-го. Однако итоговый документ так и не был подписан. По словам главы Минэкономразвития России Максима Орешкина, Россия и Беларусь пока не договорились по газу, нефти и налогам.