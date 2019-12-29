Качанова в длинном платье, министры в бабочках: Венский бал в фото
Александр Лукашенко, кстати, бабочку не надел, чем нарушил дресс-код Венских балов.
Венские балы в современном понимании дают больше 80 лет. Их старались приурочить к торжественным событиям, но самые масштабные – всегда под Новый год.
Во Дворце Независимости для бала специально изменили привычное расположение новогодней елки – она не в центре зала, так танцевать должны почти 400 приглашенных.
Венские балы занесены ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия. Это обязывает организаторов соблюсти целый список условий, чтобы бал считался именно Венским.
В первую очередь, это строгий дресс-код для всех гостей вечера: для дам обязательное условие – подходящее платье нежных цветов, обязательно в пол. Для кавалеров – смокинги, фраки или мундиры, которые желательно дополнить лакированными туфлями.
Начинается Венский бал по правилам полонезом дебютантов. Впрочем, дебютантом тут был даже Александр Лукашенко - как-никак первый раз на Венском балу.
Хотя в минувшем году глава Беларуси проводил свой бал, но Венский ему понравился больше.
Фото: Звязда, СТВ, Пул первого, пресс-служба президента, БЕЛТА
"Белорусский партизан"
09:15 29/12/2019
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