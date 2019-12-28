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Состоится ли встреча Лукашенко с Помпео?

Телеграм-канал «Пул Первого», который ведет один из приближенных к пресс-службе президента журналистов, прокомментировал информацию о возможной встрече Александра Лукашенко и госсекретаря США Майкла Помпео.


«О, Помпео! — всполошился интернет, как только просочились некие слухи от неких источников о встрече Лукашенко с госсекретарем США. Дальше, каких только предположений на сей счет не было! Если по дате встречи мнения сходятся — 4 января, то локации самые разные называются (чуть ли не Киев). «Пул Первого» по традиции попробовал уточнить… Но судя по отсутствию конкретного ответа — все версии интересные», — написал анонимный автор канала, снабдив сообщение большим количеством эмодзи.


Напомним, 25 декабря издание Foreign Policy сообщило со ссылкой на «официальные лица США», что госсекретарь Майк Помпео, как ожидается, последует примеру Джона Болтона и в январе отправится в Минск, пишет reform.by Источники Reform.by также не исключили такую возможность. Встреча может состояться во время турне госсекретаря США по региону в начале следующего месяца. В частности, запланирован визит Помпео в Киев 3-4 января.
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