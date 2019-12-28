Об этом в программе "Особое мнение на радиостанции "Эхо Москвы" рассказал российский политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей.





"В Москве, в Кремле считают, что препятствие на пути этого государство — Лукашенко. Ему были сформулированы условия или дилемма, наверное: «Союзное государство будет с тобой или без тебя». И рассчитывают, если всё пойдет, может быть, по московским прикидкам, до лета это союзное государство уже вчерне получить", - сказал эксперт. По его словам, "никто не собирается" откладывать этот вопрос "в долгий ящик".





"Слишком долго откладывали. Эта интеграция длится уже и разговоры о ней фактически 20 лет, даже больше. Началось еще при Ельцине. В Москве решили, что хватит, надо ставить точку", - заявил Валерий Соловей.









На вопрос, почему именно Беларусь стала основной интеграционной мишенью Кремля, политолог ответил:





"А слабое звено. Беларусь — слабое звено. Она, вообще, в объятиях. Она готова в них упасть. Но это не конец, это начало процесса. Украина тогда присоединяется к союзу братских славянских государств. Выстраиваются особые отношения с Прибалтикой вследствие некоторых действий в отношении трех стран Балтии. И Россия берет реванш за крупнейшую геополитическую катастрофу XX века. Планы далеко идущие".



