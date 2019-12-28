О новой "холодной войне" рассказали киберэксперты
Киберэксперты рассказали, что новая «холодная война» начнется в 2020 году.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование IT-компания Check Point.
Отмечается, что "холодная война" будет происходить в интернет среде.
"Новая холодная война произойдет в онлайн-мире. Кибератаки будут все чаще использоваться в качестве косвенных конфликтов между небольшими странам", — заявляется в сообщении.
Уточняется, что финансирование этим странам будут предоставлять крупные государства, которые стремятся "консолидировать и расширять свои сферы влияния".
13:01 28/12/2019
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