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О новой "холодной войне" рассказали киберэксперты

Киберэксперты рассказали, что новая «холодная война» начнется в 2020 году.



Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование IT-компания Check Point.

Отмечается, что "холодная война" будет происходить в интернет среде.

"Новая холодная война произойдет в онлайн-мире. Кибератаки будут все чаще использоваться в качестве косвенных конфликтов между небольшими странам", — заявляется в сообщении.

Уточняется, что финансирование этим странам будут предоставлять крупные государства, которые стремятся "консолидировать и расширять свои сферы влияния".
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