О новой "холодной войне" рассказали киберэксперты









Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование IT-компания Check Point.





Отмечается, что "холодная война" будет происходить в интернет среде.





"Новая холодная война произойдет в онлайн-мире. Кибератаки будут все чаще использоваться в качестве косвенных конфликтов между небольшими странам", — заявляется в сообщении.





Уточняется, что финансирование этим странам будут предоставлять крупные государства, которые стремятся "консолидировать и расширять свои сферы влияния".