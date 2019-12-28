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По звонку. Путин и Лукашенко могут обсудить цену на газ в канун НГ

Владимир Путин и Александр Лукашенко могут созвониться до Нового года, чтобы обсудить вопросы, связанные с поставками российского газа.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, в том, что касается вопросов энергетики, «есть некоторый цейтнот» из-за нерешенных вопросов. «Но контакты ведутся, и мы ожидаем, что, если президенты посчитают необходимым, они созвонятся до конца года», — сказал Песков.
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