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Беларусь и Албания заключили соглашение об отмене виз

Соглашение между правительствами Беларуси и Албании о взаимной отмене визовых требований подписано 27 декабря в Москве в посольстве Беларуси в России.

Документ подписали посол Беларуси в России Владимир Семашко и посол Албании в РФ Арбен Газиони, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской дипмиссии.

"Подписанное соглашение после вступления в силу позволит гражданам Беларуси и Албании без виз въезжать, находиться и проезжать транзитом через территории стран на срок до 30 дней", - пояснили в ведомстве.


Подписание соглашения является очередным шагом по либерализации отношений в миграционной сфере, направленным на упрощение поездок граждан, развитие торговли и деловых связей, туризма, расширение культурных, общественных и гуманитарных контактов, подчеркнули в пресс-службе.
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