Беларусь и Албания заключили соглашение об отмене виз

Документ подписали посол Беларуси в России Владимир Семашко и посол Албании в РФ Арбен Газиони, сообщил и БЕЛТА в пресс-службе белорусской дипмиссии.





"Подписанное соглашение после вступления в силу позволит гражданам Беларуси и Албании без виз въезжать, находиться и проезжать транзитом через территории стран на срок до 30 дней", - пояснили в ведомстве.









Подписание соглашения является очередным шагом по либерализации отношений в миграционной сфере, направленным на упрощение поездок граждан, развитие торговли и деловых связей, туризма, расширение культурных, общественных и гуманитарных контактов, подчеркнули в пресс-службе.



