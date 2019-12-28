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Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла Сергея Андреева на фоне резких высказываний президента России Владимира Путина в адрес работавшего в Германии до Второй мировой войны польского посла. Об этом сообщает «РИА Новости».





«Меня пригласили в МИД Польши. Я беседовал с директором восточного департамента», — сообщил Андреев.





По словам посла, беседа проходила в жесткой, но вполне корректной манере. «Он излагал позицию польской стороны, я — позицию российской стороны», — рассказал дипломат.









Андреев заявил, что в ходе разговора речь шла о двух выступлениях Путина — на саммите СНГ и на коллеги Минобороны. «Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе», — заключил Андреев.





Владимир Путин резко высказался в адрес польского посла, работавшего в Третьем рейхе в 1930-х и пообещавшего установить памятник Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку, в рамках заседания коллегии Минобороны. «Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательства над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве», — сказал президент.





Глава государства говорил о Юзефе Липском, который был послом Польши в Германии в 1934–1939 годах.



