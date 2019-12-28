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Зеленский уволил экс-главу СБУ в запас

Президент уволил Василия Грицака с военной службы, но с правом ношения военной формы одежды.

Экс-глава СБУ Василий Грицак

Президент Владимир Зеленский уволил бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Грицака с военной службы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, пишет korrespondent.net/

"Освободить генерала армии Украины Грицак с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе.


Ранее сообщалось, что НАБУ обязали открыть дело по факту возможного злоупотребления служебным положением и взяточничества Грицака и его замглавы Павла Демчины.

Как известно, после вступления в должность президента Владимира Зеленского Грицак написал заявление об отставке, но Верховная Рада его так и не уволила. Таким образом, он продолжает получать зарплату в СБУ, но службой не руководит.
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