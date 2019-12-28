МВД хочет уйти от ассоциаций с карательным органом

Юрий Караев во время заседания межведомственной экспертной группы по совершенствованию законодательства об административной ответственности, фото: Белта





Об этом заявил сегодня журналистам министр внутренних дел Юрий Караев после заседания межведомственной экспертной группы по совершенствованию законодательства об административной ответственности, передает корреспондент БЕЛТА.





"Речь идет о том, чтобы мы были не карательным и наказывающим органом, а работали на граждан. Мы же созданы для них. В основном органы внутренних дел работают на предупреждение: беседа, доброе слово - наше оружие", - сказал Юрий Караев.









По его словам, сейчас милиционерам не доводятся показатели по количеству административных протоколов. Он привел в пример работу Госавтоинспекции: если сотрудник ГАИ заметил, что какой-то водитель нарушает правила, то первым делом должен определить, почему это происходит. Может, перед ним был пьяный за рулем либо водитель просто немного отвлекся от движения. "Если с человеком все нормально, сказал ему доброжелательно, что обратил на него внимание, потому что он некорректно проехал, предупредил о тумане впереди и пожелал хорошей дороги. Тогда у этого гражданина появится чувство ответственности и благодарности", - считает министр.





"Бытовало мнение, что если людей наказывать, то они будут бояться. Надо от этого уходить. Я сотрудников учу так: после каждой встречи с вами гражданин должен оглянуться, перекрестить вас и вашим маме и папе здоровья пожелать за то, что они таких хороших сыновей воспитали", - добавил Юрий Караев.







