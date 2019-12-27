Вечером Ольгу Быковскую вызвали на суд, который состоялся утром
Член Совета движения “За свабоду” Ольга Быковская получила повестку в суд, который уже прошел утром.
Вечером Ольгу Быковскую вызвали на суд, который состоялся утром
Член Совета движения “За свабоду” Ольга Быковская получила повестку в суд, который уже прошел утром.
Суд Советского района Минска оштрафовал активистку на 20 базовых величин по части 1 статьи 23.24 КоАП, пишет belprauda.org
18:55 27/12/2019
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение