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Вечером Ольгу Быковскую вызвали на суд, который состоялся утром

Член Совета движения “За свабоду” Ольга Быковская получила повестку в суд, который уже прошел утром.

Вечером Ольгу Быковскую вызвали на суд, который состоялся утром

Член Совета движения “За свабоду” Ольга Быковская получила повестку в суд, который уже прошел утром. 


Суд Советского района Минска оштрафовал активистку на 20 базовых величин по части 1 статьи 23.24 КоАП, пишет belprauda.org
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