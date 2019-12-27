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В Минске сегодня продолжаются суды над участниками массовых акций против "углубленной интеграции с Россией". 27 декабря прошло более десятка судов. Всех судят по статье 23.34 КоАП — участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Над кем должны пройти суды 27 декабря?

Суд Первомайского района г. Минска

Юрий Губаревич, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП, 9:30 (кабинет 25). Судья — Светлана Черепович.

Результат — штраф 30 базовых величин (765 рублей).

Мая Наумова, составлен протокол по части 3 статьи 23.34 КоАП, 9:30. Судья — Александр Сергей.

Результат — 50 базовых штрафа (1275 рублей).

Леонид Кулаков, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП, 9:30. Также судебный процесс назначен и на 9:45. Судья — Лейковская.

Как он рассказал правозащитникам, после задержания сотрудники милиции отвезли его в Партизанский РУВД, где составили протокол за участие в акции против интеграции с Россией 20 декабря. Сегодня же ожидается суд за участие в акциях 7 и 8 декабря.

Результат суда за 7 декабря — арест на 10 суток.

Результат суда за 8 декабря — 50 базовых штрафа (1275 рублей).

Леонид Кулаков, как и Павел Северинец, проведет Новый Год в ЦИП на Окрестина.

Кроме того, ожидается суд за акцию 20-ого числа, протокол за которую составили сегодня утром.


Денис Юркевич, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП, 9:30.

Судья — Максим Трусевич.

Результат — штраф 25 базовых величин (637,5 рублей).

Денис Красочка, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП, 10.00 (каб. 22).

Судья — Анна Игнатьева.

Результат — штраф 25 базовых величин (637,5 рублей).

Галина Логацкая, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП, 9:30 (каб. 22).

Судья — Анна Игнатьева.

Результат — штраф 30 базовых величин (765 рублей).

Андрей Рогов, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП, 9:30.

Судья — Татьяна Линник.

Результат — штраф 30 базовых величин (765 рублей).

Суд Партизанского района г. Минска

Петр Маркелов, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП, 9:30.

Судья — Иван Невмержицкий. Его судят за участие в акции против интеграции 7 декабря.

Результат — штраф 30 базовых величин (765 рублей).

Вячеслав Сивчик, составлен протокол по статье 23.34 КоАП, 9:30 (каб. 4171). Судья — Наталья Дедкова.

Суд перенесли на неопределенный срок из-за того, что Сивчик находится за границей.

Антон Жилко, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП, 9:30.

Судья — Александр Борисёнок. 

Результат — штраф 25 базовых величин (637,5 рублей).

Суд Московского района г. Минска

Стас Шашок. Задержан 26 декабря. Ночь провел в ИВС. Его обвиняют в участии в акции 20 декабря (ст. 23.24 КоАП). 

Судья — Татьяна Мотыль.

Результат — 15 суток ареста.

Суд Центрального района г. Минска

Алесь Чехольский — составлен протокол по статье 23.34 КоАП. Задержан 26 декабря, ночь провел в ИВС.

Результат — 15 суток ареста.

Суд Октябрьского района г. Минска

Сергей Спарыш, составлен протокол по статье 23.34 КоАП, 9:15. Судья — Руденко.

Веретинский Г., составлен протокол по статье 23.34 КоАП, 9:15. Судья — Живица.

Виталий Тригубов, составлен протокол по статье 23.34 КоАП, 9:15. Судья — Лавринович.
Источник: spring96.org
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