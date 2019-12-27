Власть испугалась протестов за независимость: самых активных отправляют на сутки
Остальных карают огромными штрафами.
В Минске сегодня продолжаются суды над участниками массовых акций против "углубленной интеграции с Россией". 27 декабря прошло более десятка судов. Всех судят по статье 23.34 КоАП — участие в несанкционированном массовом мероприятии.
Над кем должны пройти суды 27 декабря?
Суд Первомайского района г. Минска
Юрий Губаревич, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП, 9:30 (кабинет 25). Судья — Светлана Черепович.
Результат — штраф 30 базовых величин (765 рублей).
Мая Наумова, составлен протокол по части 3 статьи 23.34 КоАП, 9:30. Судья — Александр Сергей.
Результат — 50 базовых штрафа (1275 рублей).
Леонид Кулаков, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП, 9:30. Также судебный процесс назначен и на 9:45. Судья — Лейковская.
Как он рассказал правозащитникам, после задержания сотрудники милиции отвезли его в Партизанский РУВД, где составили протокол за участие в акции против интеграции с Россией 20 декабря. Сегодня же ожидается суд за участие в акциях 7 и 8 декабря.
Результат суда за 7 декабря — арест на 10 суток.
Результат суда за 8 декабря — 50 базовых штрафа (1275 рублей).
Леонид Кулаков, как и Павел Северинец, проведет Новый Год в ЦИП на Окрестина.
Кроме того, ожидается суд за акцию 20-ого числа, протокол за которую составили сегодня утром.
Денис Юркевич, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП, 9:30.
Судья — Максим Трусевич.
Результат — штраф 25 базовых величин (637,5 рублей).
Денис Красочка, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП, 10.00 (каб. 22).
Судья — Анна Игнатьева.
Результат — штраф 25 базовых величин (637,5 рублей).
Галина Логацкая, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП, 9:30 (каб. 22).
Судья — Анна Игнатьева.
Результат — штраф 30 базовых величин (765 рублей).
Андрей Рогов, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП, 9:30.
Судья — Татьяна Линник.
Результат — штраф 30 базовых величин (765 рублей).
Суд Партизанского района г. Минска
Петр Маркелов, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП, 9:30.
Судья — Иван Невмержицкий. Его судят за участие в акции против интеграции 7 декабря.
Результат — штраф 30 базовых величин (765 рублей).
Вячеслав Сивчик, составлен протокол по статье 23.34 КоАП, 9:30 (каб. 4171). Судья — Наталья Дедкова.
Суд перенесли на неопределенный срок из-за того, что Сивчик находится за границей.
Антон Жилко, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП, 9:30.
Судья — Александр Борисёнок.
Результат — штраф 25 базовых величин (637,5 рублей).
Суд Московского района г. Минска
Стас Шашок. Задержан 26 декабря. Ночь провел в ИВС. Его обвиняют в участии в акции 20 декабря (ст. 23.24 КоАП).
Судья — Татьяна Мотыль.
Результат — 15 суток ареста.
Суд Центрального района г. Минска
Алесь Чехольский — составлен протокол по статье 23.34 КоАП. Задержан 26 декабря, ночь провел в ИВС.
Результат — 15 суток ареста.
Суд Октябрьского района г. Минска
Сергей Спарыш, составлен протокол по статье 23.34 КоАП, 9:15. Судья — Руденко.
Веретинский Г., составлен протокол по статье 23.34 КоАП, 9:15. Судья — Живица.
Виталий Тригубов, составлен протокол по статье 23.34 КоАП, 9:15. Судья — Лавринович.
Источник: spring96.org
17:37 27/12/2019
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