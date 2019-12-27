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Вошла в IT: фонд "дочери Путина" стал совладельцем разработчика ПО

Фонд «Национальное интеллектуальное развитие» (НИР, работает при МГУ под брендом «Иннопрактика»), возглавляемый предполагаемой дочкой Владимира Путина Катериной Тихоновой, приобрел долю в компании, занимающейся разработкой программного обеспечения


Это обнаружили «Открытые медиа». 

Новая компания фонда называется «Иннотех». Она была создана 24 сентября 2019 года, а 26 декабря «Иннопрактика» приобрела контрольный пакет в 51%, следует из данных «Контур-фокус». 

Еще 49% — у зарегистрированной в Москве компании «Веб-Мост», которая занимается созданием электронных журналов для школьников. 

Директором «Иннотеха» стал владелец «Веб-Моста» Денис Кузнецов. Он с 2009 года руководит и фирмой «Веб-Мост». Его компания является разработчиком «Электронного журнала», системы учета успеваемости для школ и других учебных заведений. 

В 2012 году «Веб-проект», согласно данным из базы «Контур.Фокус» заключил с префектурой ЦАО Москвы контракт на разработку и проведение информационной кампании «в целях прогнозирования и предотвращения локальных социальных конфликтов и кризисных ситуаций» на территории округа. 


Стоимость контракта составила 4,5 млн рублей. 

«Открытые медиа» направили запросы в пресс-службу «Иннопрактики» и «Веб-Моста». 

Замглавы фонда «Иннопрактики» Наталья Попова станет омбудсменом по защите высокотехнологичных компаний. Об этом, как писал ТАСС, сообщила сама Попова на конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес» в МГУ. 

Омбудсмен по защите прав высокотехнологичных компаний — новая должность в палате общественных представителей при бизнес-омбудсмене РФ Борисе Титове. В задачи Поповой войдёт защита прав технологических и инновационных компаний и обеспечение их господдержки. 

Сама Попова отметила, что в защите нуждаются малые и средние компании из этой сферы. Она добавила, что создание новой должности инициировали Институт менеджмента инноваций НИУ ВШЭ и экспертный центр Титова. 

НИР (полное название — Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых учёных «Национальное интеллектуальное развитие») был учреждён в конце 2012 года Московским государственным университетом. 

Возглавляет фонд Катерина Тихонова, которую СМИ с 2015 года называют младшей дочерью Владимира Путина. Сам президент России это родство публично не подтверждал и не опровергал. 

В прошлом году фонд «Иннопрактика» получил рекордную выручку — почти полмиллиарда рублей, сообщали ранее «Открытые медиа». Выручка фонда за 2018 год выросла на 65% — с 296 в 2017 году до 488 млн рублей по итогам 2018 года. Это лучший результат за семь лет работы организации. 

Крупнейшим заказчиком фонда за год была «Роснефть», в частности, «Иннопрактика» получила от компании контракт на 354 млн рублей на разработку «технологии оценки свойств коллекторов при помощи разномасштабных данных».
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