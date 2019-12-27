Как цинично: власти хотят заработать и на защитниках независимости
Участников акций за защиту независимости суды приговаривают к огромным штрафам и арестам.
архивное фото
Второй день продолжаются суды над участниками акций в поддержку независимости, которые прошли в Минске 7-8 и 20-21 декабря.
Суд Первомайского района Минска оштрафовал лидера движения «За свабоду» Юрия Губаревича на 30 базовых единиц (765 рублей) за участие в акции 7 декабря. Политик в суде не признал свою вину, он подчеркнул, что протестовал против тайных «интеграционных соглашений» с Россией.
Представители МВД в суде озвучили цифры, согласно которым в акции 7 декабря приняло участие 680 человек.
Активист Леонид Кулаков арестован на 10 суток за акцию 7 декабря.
Леонида Кулакова задержали сегодня на выходе из дома, за несколько часов до начала судебных процессов.
Впереди – суды за участие в акциях 8 и 20 декабря.
"Белорусский партизан"
12:05 27/12/2019
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